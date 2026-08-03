Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла во второй раунд хардового турнира категории WTA-1000 в Канаде.

Каролина Плишкова globallookpress.com

В матче 1/64 финала 63-я ракетка мира нанесла поражение представительнице Украины Александре Олейниковой со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.

За время игры Плишкова выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта из семи возможных. Ее соперница, занимающая 44-ю строчку в мировом рейтинге, отметилась одним эйсом, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге престижного канадского турнира Плишкова померится силами с пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.