Лучший теннисист мира Янник Синнер принял решение приехать на турнир серии ATP‑500 в Пекине.

Янник Синнер globallookpress.com

Также кроме первой ракетки мира участие в нем подтвердили Александр Зверев (Германия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Даниил Медведев, Андрей Рублёв (оба — Россия), Флавио Коболли (Италия), Алекс де Минор (Австралия).

Напомним, что Синнер является действующим победителем «пятисотника», обыграв в прошлогоднем финале американца Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:2.

В этом году турнир пройдет с 30 сентября по 6 октября.