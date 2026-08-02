Китайский теннисист Шан Цзюньчэн успешно преодолел барьер первого раунда на хардовом турнире категории ATP-1000 в Монреале (Канада).

Шан Цзюньчэн globallookpress.com

В матче 1/64 финала 270-я ракетка мира в двух сетах обыграл представителя Парагвая Адольфо Даниэля Вальехо, занимающего 65-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Цзюньчэн продемонстрировал превосходство на своей подаче, выиграв 81% очков на первом мяче и 73% — на втором. За весь поединок китайский спортсмен выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 7 возможных.

Вальехо отметился четырьмя подачами навылет, пятью двойными ошибками и смог реализовать единственный имевшийся у него брейк-поинт. Суммарно победитель записал на свой счет 67 выигранных очков, совершив при этом 17 активно выигранных мячей (виннеров) против 18 невынужденных ошибок.