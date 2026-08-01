Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне, уверенно переиграв соотечественницу Людмилу Самсонову.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Четвертьфинальная встреча продолжалась 1 час 32 минуты. 22-летняя Шнайдер, занимающая 18-е место в мировом рейтинге и получившая четвертый номер посева, одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Для 27-летней Самсоновой, которая располагается на 70-й строчке мирового рейтинга, этот матч стал последним на турнире — россиянка завершила выступление на стадии четвертьфинала.