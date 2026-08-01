Россиянка Кристина Лютова(229‑я ракетка мира) уверенно обыграла в полуфинале турнира серии WTA‑250 в Мемфисе американку Элвину Калиеву (132) — 7:5, 6:1.

Кристина Лютова globallookpress.com

Противостояние на корте длилось 1 час 37 минут. За это время 16‑летняя Лютова реализовала 5 брейк‑пойнтов из 7 завоёванных, допустила 1 двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса.

Калиева отметилась 4 эйсами и 9 двойными ошибками, реализовав при этом 1 брейк‑пойнт из 2.

В финале турнира Лютова встретится с победительницей пары Дарья Видьманова (Чехия) — Рената Сарасуа (Мексика).