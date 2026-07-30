Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе уже во втором круге. 26-я ракетка мира уступил австралийцу Бернарду Томичу, который занимает 171-е место в мировом рейтинге.

Карен Хачанов globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился победой Томича в двух сетах — 6:2, 6:4.

Хачанов выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Томич отметился пятью эйсами, совершил одну двойную ошибку и использовал три из семи возможностей взять подачу соперника.

Томич в 1/4 финала сыграет с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и ещё одним представителем Австралии Джеймсом Даквортом.