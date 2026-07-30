Россиянка Анна Калинская выиграла у индонезийки Джанис Тьен во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).

Анна Калинская globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 20-й ракетки мира.

Калинская выполнила шесть подач навылет, допустив при этом 13 двойных ошибок, а также смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. Тьен сделала в игре 12 эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Калинская пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с сильнейшей в паре Джессика Пегула (США) — Магдалена Френх (Польша).