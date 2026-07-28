Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова одержала победу над испанкой Кристиной Букшей в матче первого круга турнира в Вашингтоне (США).
Кудерметова (109-я ракетка мира) одолела представительницу Испании (40-я ракетка мира) со счетом — 5:7, 7:6 (7:4), 6:0. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.
За весь матч Кудерметова сделала 3 эйса и реализовала 6 брейк-поинтов из 19-и. Букша допустила 10 двойных ошибок при 4-х реализованных брейк-поинтах.
В следующем круге турнира в Вашингтоне Кудерметова сыграет против украинской теннисистки Элины Свитолиной.