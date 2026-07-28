Российская теннисистка Анна Калинская одолела австралийку Дарью Касаткину в матче первого круга турнира в Вашингтоне (США).

Анна Калинская globallookpress.com

Калинская (20-я ракетка мира) обыграла представительницу Австралии (61-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:1. Игра продолжалась 59 минут.

За весь матч Калинская сделала 2 эйса и реализовала 3 брейк-поинта из 4-х. Касаткина допустила 8 двойных ошибок при двух реализованных брейк-поинтах.

В следующем круге турнира в Вашингтоне Калинская встретится с индонезийской теннисисткой Джаниче Чен.