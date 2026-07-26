Россиянка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен не смогли взять главный трофей на парном турнире серии WTA‑250 в немецком Гамбурге.

Александра Панова globallookpress.com

В решающем матче они уступили словенскому дуэту Ника Радисеч / Данила Якупович со счётом 7:5, 3:6, (5:10).

Встреча длилась почти два часа. За это время пара Панова / Кемпен не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк‑пойнта из 4.

Их соперницы сделали 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк‑пойнта из 15.