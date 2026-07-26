Немецкая теннисистка Тамара Корпач, занимающая 81-е место в мировом рейтинге, завоевала титул на турнире WTA-250 в Гамбурге.

Тамара Корпач globallookpress.com

В финале она одержала победу над венгерской спортсменкой Анной Бондарь, которая занимает 97-ю строчку рейтинга. Матч длился 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Корпач.

В ходе встречи Бондарь не смогла подать навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала только один брейк-пойнт из трёх возможных. Корпач, напротив, сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и успешно реализовала четыре брейк-пойнта из семи попыток.

Этот титул стал вторым в профессиональной карьере Тамары Корпач на уровне WTA. Ранее она завоевала трофей в Клуж-Напоке в 2023 году.