Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик потерпел поражение в финальном матче ATP-250 в Китцбюэле.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанский теннисист в двух сетах уступил францзу Кентену Алису со счётом 4:6, 6:7.

Встреча продлилась 1 час 34 минуты. По ходу матча Бублик подал навылет шесть раз, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. Алис сделал 17 эйсов, допустил три двойные ошибки, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных.

Бублик не смог защитить выигранный годом ранее трофей, для 28-летнего Алиса эта победа стала первой в карьере на уровне АТР.