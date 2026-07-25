Венгерская теннисистка Анна Бондарь, занимающая 97-е место в мировом рейтинге, пробилась в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия).

Анна Бондарь globallookpress.com

В полуфинальном поединке она нанесла поражение представительнице Армении Элине Аванесян со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:2). Напряженное противостояние на корте продолжалось 3 часа 30 минут.

За это время 208-я ракетка мира Аванесян не выполнила ни одной подачи навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. Ее соперница Бондарь сделала пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и выиграла пять геймов на приеме, реализовав 62% брейковых возможностей.

В решающем матче за чемпионский титул Анна Бондарь встретится с победительницей пары Маяр Шериф (Египет) — Тамара Корпач (Германия).