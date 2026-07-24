93-я ракетка мира Паула Бадоса потерпела поражение в матче 1/4 финала турнира WTA-250 в Гамбурге.

Паула Бадоса globallookpress.com

Испанка в трех сетах уступила египтянке Маяр Шериф (73) со счётом 6:7, 7:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 3 часа 29 минут. За время матча Шериф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Бадоса сделала в игре два эйса допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Шериф сыграет с победительницей встречи между немкой Тамарой Карпач и украинкой Ангелиной Клининой.