Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик одержал победу в матче второго круга турнира ATP-250 в Китцбюэле.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанец в двух сетах обыграл аргентинца Факундо Диас Акосту (108) со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 20 минут. На счету Бублика 8 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинтов из семи. У Диас Акосты одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и единственный нереализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде турнира Бублик сыграет против победителя матча между Алексом Молчаном (Словакия) и Даниэлем Альтмайером (Германия).