Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы в финале АТР-250 в Бостаде над итальянцем Лучано Дардери.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Отличные эмоции от победы. Никакого секрета в моём успехе нет — я просто старался играть в теннис, и это сработало.

Рад, что в моей игре есть улучшение. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам лёгких очков. Надо продолжать становиться лучше, и лучше, и лучше, и эта победа добавляет уверенности», — цитирует Рублева ТАСС.

Напомним, что российский теннисист (16-я ракетка мира) одолел Дардери со счетом 6:4, 6:3.