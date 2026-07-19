Российский теннисист Андрей Рублев победил Лучано Дардери из Италии в финале турнира в Бостаде (Швеция).

Андрей Рублев globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 16-й ракетки мира.

Рублёв выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырех. Дардери сделал в игре два эйса, допустил две двойных ошибки и не смог реализовал ни одного из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.

Таким образом, Рублев выиграл первый сезон в текущем сезоне и 18-й в сезоне.