Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-250 в швейцарском Гштааде.

Стефанос Циципас globallookpress.com

В полуфинальном поединке спортсмен, занимающий 85-е место в мировом рейтинге, сломил сопротивление представителя Казахстана Александра Шевченко (100-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

За матч Шевченко четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. В активе Циципаса три эйса при двух ошибках на подаче и два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных.

В главном матче за титул соревнований грек поспорит с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Стоит отметить, что для бельгийского теннисиста это будет первый финал на турнирах под эгидой АТР в карьере.