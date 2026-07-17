Норвежец Каспер Рууд(13‑я ракетка мира) не смог пройти стадию четвертьфинала на турнире серии ATP‑250 в швейцарском Гштааде.

Каспер Рууд globallookpress.com

Он уступил в трёх сетах аргентинцу Хуан‑Мануэлю Серундоло (45) со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

Их противостояние длилось 2 часа 16 минут. За это время аргентинец подал навылет 2 раза, совершил 6 двойных ошибок и смог реализовать 4 брейк‑пойнта из 8. На счету норвежца — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк‑пойнта из 6.

Соперником Серундоло в полуфинале станет бельгиец Рафаэль Коллиньон.