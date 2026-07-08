Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира 2026 года.

Марта Костюк globallookpress.com

В четвертьфинальном матче тринадцатая ракетка мира уверенно переиграла представительницу Италии Жасмин Паолини, занимающую семнадцатую строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Соперницы провели на теннисном корте 1 час 9 минут. За это время Костюк трижды подала навылет, совершила три двойные ошибки и смогла выиграть четыре брейк-пойнта из восьми возможных. Паолини не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и не получила ни одной возможности взять чужую подачу.

В матче за выход в финал Уимблдона украинка сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Линда Носкова (Чехия).