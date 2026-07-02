Следующим соперником Берреттини на турнире станет победитель матча Якубом Меншиком (Чехия) и Григором Димитровым (Болгария).

Встреча продлилась 2 часа и 54 минуты. В её рамках Берреттини 16 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. На счету Фиса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Итальянец в четырех сетах обыграл француза Артюра Фиса (24) со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

51-я ракетка мира Маттео Берреттини вышел в третий круг Уимблдона-2026.

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