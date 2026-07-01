Первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в матче второго круга Уимблдона-2026.
Белоруска в двух сетах обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:1, 7:6.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кесслер один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге турнира Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.