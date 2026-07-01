Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула одержала победу во втором круге Уимблдона-2026.

Джессика Пегула globallookpress.com

Американка в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:6, 6:1.

Теннисистки провели ко корте 1 час 28 минут. Во время матча Пегула сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Соррибес-Тормо ни разу не смогла подать навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Соперницей Джессики Пегулы в третьем круге турнира будет еще одна испанка Джессика Бузас Манейро.