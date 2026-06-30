98-я ракетка мира Алина Корнеева потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2026.
Россиянка в трех сетах уступила австралийке Кимберли Биррелл (72) со счетом 3:6, 6:0, 2:6.
Матч продлился 1 час 53 минуты. По ходу матча Корнеева сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Кимберли Биррелл сделала один эйс, совершила четыре двойные ошибки, реализовала 5 брейк-поинтов из 16.
Соперница Биррелл во втором круге станет либо румынка Сорана Кырстя, либо чешка Сара Бейлек