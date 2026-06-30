В следующем круге Уимблдона Бублик сыграет против Кирияна Жаке из Франции.

За весь матч казахстанский теннисист сделал 27 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 9-и. Коккинакис допустил 6 двойных ошибок при одном реализованном брейк-поинте.

Бублик (11-я ракетка мира) одержал победу над представителем Австралии (491-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 39 минут.

2.07

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