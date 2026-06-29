Бублик снова проиграет в первом круге Уимблдона?

прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.16

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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Коккинакис

Танаси попал сразу в основную сетку по защищенному рейтингу.

Австралийский теннисист приехал на британский мэйджор в статусе 491-й ракетки мира.

За последние полтора года Коккинакис провел меньше 20 матчей из-за многочисленных травм.

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В конце мая он не смог завершить матч против Пабло Каррено-Бусты во втором круге Ролан Гаррос из-за проблем с плечом.

Вскоре после этого Танаси не доиграл матч против украинца Виталия Сачко на «челленджере» в Братиславе.

На неделе перед Уимблдоном он сыграл один сет против Себастьяна Баэса и одержал победу над Андреем Рублевым на выставочном турнире в Бакингемшире (Англия).

Бублик

Саша успел сыграть на двух травяных турнирах перед британским мэйджором.

На турнире в Штутгарте ему удалось дойти до полуфинала — обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Джованни Мпетши-Перрикара, поле чего уступил Тейлору Фрицу.

После этого ему надо было защищать титул на «пятисотнике» в Галле. Как и ожидалось, Бублик не смог повторить прошлогодний успех на престижном турнире.

Более того, на этот раз он проиграл в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Также стоит добавить, что Бублик не смог защитить прошлогодний четвертьфинал на Ролан Гаррос.

Несмотря на все эти неудачи, он по-прежнему находится рядом с топ-10. Эту неделю Саша начал в статусе 11-й ракетки мира.

В прошлом году Бублик проиграл испанцу Хауме Муньяру в первом круге Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 2.94, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: вероятно, Бублик все же воспользуется проблемами соперника. Вряд ли австралиец готов к затяжному матчу.

2.16 Победа Бублика + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Коккинакис — Бублик позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал сетов больше 3,5 за 2.16.