Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.
Коккинакис
Танаси попал сразу в основную сетку по защищенному рейтингу.
Австралийский теннисист приехал на британский мэйджор в статусе 491-й ракетки мира.
За последние полтора года Коккинакис провел меньше 20 матчей из-за многочисленных травм.
В конце мая он не смог завершить матч против Пабло Каррено-Бусты во втором круге Ролан Гаррос из-за проблем с плечом.
Вскоре после этого Танаси не доиграл матч против украинца Виталия Сачко на «челленджере» в Братиславе.
На неделе перед Уимблдоном он сыграл один сет против Себастьяна Баэса и одержал победу над Андреем Рублевым на выставочном турнире в Бакингемшире (Англия).
Бублик
Саша успел сыграть на двух травяных турнирах перед британским мэйджором.
На турнире в Штутгарте ему удалось дойти до полуфинала — обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Джованни Мпетши-Перрикара, поле чего уступил Тейлору Фрицу.
После этого ему надо было защищать титул на «пятисотнике» в Галле. Как и ожидалось, Бублик не смог повторить прошлогодний успех на престижном турнире.
Более того, на этот раз он проиграл в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.
Также стоит добавить, что Бублик не смог защитить прошлогодний четвертьфинал на Ролан Гаррос.
Несмотря на все эти неудачи, он по-прежнему находится рядом с топ-10. Эту неделю Саша начал в статусе 11-й ракетки мира.
В прошлом году Бублик проиграл испанцу Хауме Муньяру в первом круге Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 2.94, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: вероятно, Бублик все же воспользуется проблемами соперника. Вряд ли австралиец готов к затяжному матчу.
Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал сетов больше 3,5 за 2.16.