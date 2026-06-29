Американец Томми Пол (25‑я ракетка мира) в первом круге Уимблдона разгромил в трёх сетах француза Александра Мюллера (126‑й) со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Томми Пол globallookpress.com

Соперники были на корте всего 1 час 12 минут. За это время Пол 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк‑пойнтов из 16 заработанных.

На счету Мюллера — один эйс, 3 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк‑пойнта.

Дальше соперником Пола на британском мэйджоре станет победитель пары Квон Сон У (Южная Корея) — Мартин Ландалус (Испания).