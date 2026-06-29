Поляк Хуберт Хуркач (сейчас 96‑я ракетка мира) уверенно переиграл норвежца Каспера Рууда (12‑й) в первом круге Уимблдона — 6:4, 6:2, 7:6 (9:7).

Хуберт Хуркач globallookpress.com

Соперники были на корте чуть более двух часов. За это время Хуркач совершил 15 эйсов, допустил при этом три двойные ошибки и смог реализовать 4 из 16 брейк‑пойнтов.

Рууд сделал в игре 10 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал один брейк‑пойнт из двух.

Дальше соперником Хуркача на мэйджоре станет победитель пары Себастьян Офнер (Австрия) — Хамад Меджедович (Сербия).