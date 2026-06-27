Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, какие у него проблемы были по ходу карьеры.

Александр Зверев globallookpress.com

«Я сильно страдал морально, не знал, что делать дальше. Думаю, в этом году я играю так хорошо именно благодаря всему, через что прошёл в прошлом году. Ведь я сказал себе: "Возможно, я чувствую себя не очень хорошо, мне некомфортно и на корте, и за его пределами — нужно что‑то менять". Первый шаг к переменам — открыто поговорить об этом с близкими: с партнёром, братьями и сёстрами, родителями», — приводит слова Зверева We love tennis.

В настоящий момент Зверев является третьей ракеткой мира. Совсем недавно он стал победителем «Ролан Гаррос».