Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подготовке к игре в жару на Уимблдоне.

Янник Синнер globallookpress.com

«Да, нельзя на 100% моделировать то, что ощущаешь в матче, со всем тем, что происходит во время, до и после него. Мы внесли некоторые изменения. Не скажу, что это крупные перемены, но мелкие детали. Мы довольны тем, что делаем. Результатов здесь и сейчас мы не увидим, это долгий процесс, состоящий из нескольких матчей. Мы делаем всё, что можем. Я доволен работой, которую проделали за последние две с половиной недели. Очень длинные дни, я чувствую, что готов очень хорошо», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, что Янник Синнер является первой ракеткой мира на данный момент.