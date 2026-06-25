Российская теннисистка Полина Яценко проиграла американке Эшлин Крюгер в финале квалификации Уимблдона.

Полина Яценко globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 1:6.

Яценко четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Крюгер семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх зарабоатнных.

По причине поражения 22-летняя Яценко не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона, а вот соперница Крюгер по первому кругу определится позже.