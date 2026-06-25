164-я ракетка мира Григор Димитров вылетел в четвертьфинале турнира АТР-250 на Мальорке.

Григор Димитров globallookpress.com

Болгарин в двух сетах уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине (25) со счетом 3:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Давидович-Фокина выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Димитров сделал в игре шесть эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В полуфинале турнира Давидович-Фокина сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.