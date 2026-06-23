Россиянка Екатерина Александрова (19‑я ракетка мира) пробилась во второй круг теннисного турнира серии WTA‑500 в немецком Бад‑Хомбурге.

Екатерина Александрова globallookpress.com

В своём матче она переиграла американку Энн Ли (29) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1.

Соперницы были на корте 2 часа 20 минут. По ходу встречи россиянка подала навылет 11 раз, сделала 4 двойные ошибки, а также сумела реализовать 5 брейк‑пойнтов из 8. На счету Ли — 11 эйсов, 3 двойные ошибки и один брейк‑пойнт из трёх заработанных.

Соперницей Александровой во втором круге станет соотечественница Мирра Андреева.