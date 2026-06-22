Пятнадцатая ракетка мира Наоми Осака вышла во второй круг турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

Наоми Осака globallookpress.com

Японка в двух сетах обыграла Магдалену Френх из Польши со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 36 минут. На счету Осаки один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Френх подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Осака сразится с победительницей матча между Александрой Эалой и Элисе Мертенс.