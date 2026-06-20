Американский теннисист Фрэнсис Тиафо выиграл у Даниэля Альтмайера из Германии в полуфинале турнира в Берлине (Германия).

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу американца.

Тиафо выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать все четыре брейк-пойнта, которые заработал за время встречи. Альтмайер сделал в игре пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.

В финале Тиафо сыграет против своего соотечественника Тэйлора Фрица.