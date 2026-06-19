Первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинальной встрече на турнире в Берлине.

Арина Соболенко globallookpress.com

Белоруска в трех сетах обыграла Николу Бартунькову из Чехии со счетом 2:6, 7:6, 6:4.

Встреча Соболенко с Бартуньковой продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Арина 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Николы восемь эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы.