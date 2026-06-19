35-я ракетка мира Александра Эала одержала победу в четвертьфинальном матче турнира WTA-500 в Берлине.

Александра Эала globallookpress.com

Филиппинка в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину (8-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 18 минут. За это время Эала трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из десяти. На счету Свитолиной четыре эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-поинта из шести.

В полуфинале турнира Эала сыграет с Линдой Носковой из Чехии.