15‑я ракетка мира, итальянец Лоренцо Музетти, объявил о том, что не сыграет на стартующем вскоре Уимблдоне.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

«Хочу сообщить вам о ходе моего восстановления после травмы, полученной в Риме: реабилитация проходит очень хорошо, и медицинские результаты обнадеживают. К сожалению, поскольку я ещё не смог приступить к полноценной спортивной программе, после тщательной оценки мы пришли к трудному выводу, что я не смогу принять участие в Уимблдоне в этом году.

Это непростое решение, но оно правильное. Мой приоритет — вернуться на корт на сто процентов. Спасибо за вашу неизменную поддержку — скоро увидимся», — написал 24‑летний спортсмен в соцсети.

Последний раз Музетти появлялся на корте в официальных матчах 12 мая, когда проиграл на «Мастерсе» в Риме Касперу Рууду (3:6, 1:6). Ранее итальянец пропустил и «Ролан Гаррос».