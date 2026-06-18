Чешская теннисистка Каролина Мухова проиграла американке Мэдисон Киз во втором круге турнира в Берлине (Германия).

Мэдисон Киз globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась поражением чешки с результатом 4:6, 5:7.

Киз выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Мухова сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт в матче.

За выход в полуфинал Киз сыграет против Джессики Пегулы из США.