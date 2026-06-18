Филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге турнира в Берлине.

Александра Эала globallookpress.com

«Сейчас у меня немного всё как в тумане. Думаю, я до сих пор дрожу от эмоций, и на матчболе тоже дрожала. Но, конечно, я очень довольна сегодняшним днём. Матч мог повернуться в любую сторону. Думаю, в обоих сетах были очень напряжённые моменты. Конечно, она потрясающая теннисистка и именно та, кого сейчас нужно обыгрывать. Поэтому я рада, что мне снова удалось разделить с ней корт», — отметила Эала сразу после матча.

В четвертьфинале турнира Эала сыграет против украинки Элиной Свитолиной.