Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у своего соотечественника Янника Ханфманна во втором круге турнира в Халле (Германия).

Александр Зверев globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу третьей ракетки мира.

Зверев сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из двух, Ханфман также реализовал девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, не заработал брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Зверев сыграет с сильнейшим в паре Маттиа Беллучи (Италия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия).