Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы шестой ракетки мира Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Андреевой на Уимблдоне нужна хорошая жеребьевка, чтобы втянуться в турнир, далеко пройти. После такого эмоционального подъема, такого фона сложно сразу вернуться в игровой ритм. Ты еще живешь праздником, а уже другой большой турнир, где на тебя уже настраиваются как на чемпионку», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Уимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля. В прошлом году россиянка дошла до четвертьфинала турнира.