Четвертая ракетка мира Джессика Пегула пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 на траве, обыграв в двух партиях 34-ю ракетку планеты Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:4.

Джессика Пегула globallookpress.com

Игра длилась 1 час 52 минуты. Пегула выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восемнадцати возможных. Синякова сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Берлине Джессика Пегула сыграет против победительницы матча между Мэдисон Киз (США) и Каролиной Муховой (Чехия).