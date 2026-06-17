Четвертая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Галле.

Канадец в трех сетах обыграли американца Лернера Тьена со счетом 6:7, 7:5, 7:6.

Встреча соперников продолжалась 2 часа 33 минуты. По ходу матча Тьен сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх. Оже-Альяссим подал навылет 22 раза, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге турнира Оже-Альяссим сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.