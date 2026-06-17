Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал сложностях перехода с грунтового покрытия на травяное.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Переход с грунта очень сложен. Если бы это был хард, было бы намного проще. Переход сложен из-за травяного покрытия, но мне нравится трава. На неё можно оказывать давление.

Первые несколько матчей всегда трудные, но потом, по мере адаптации, я обычно показываю хорошие результаты, поэтому надеюсь, что в этом году будет так же. Когда я сосредоточен, хорошо играю на подаче и выполняю следующий удар, я верю в себя на этом покрытии», — цитирует теннисиста Punto de Break.

Сейчас Медведев является седьмой ракеткой мира.