Девятая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче первого круга турнира ATP-500 в Галле.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Американский теннисист в двух сетах обыграл бельгийца Зизу Бергса (48) со счётом 7:6, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Фриц 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки из реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бергса 15 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде Фриц сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном.