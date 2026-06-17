Шестая ракетка мира Алекс де Минор одержал победу в матче второго круга турнира ATP-500 в Лондоне.

Алекс де Минор globallookpress.com

Австралиец в двух сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В её рамках де Минор ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шаповалова пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем круге турнира де Минор сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.