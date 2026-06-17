142-я ракетка мира Паула Бадоса вышла в третий круг турнира ATP-500 в Берлине.

Паула Бадоса globallookpress.com

Испанка в трех сетах обыграла седьмую ракетку мира Кори Гауфф из США со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Встреча соперниц продолжалась 1 час 37 минут. По ходу матча Бадоса сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Гауфф подала навылет 12 раз, также сделала семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге турнира Бадоса сыграет с победительницей матча между Линдой Носковой (Чехия) и Диан Парри (Франция).