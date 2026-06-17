81-я ракетка мира Даниэль Альтмайер вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Галле.

Даниэль Альтмайер globallookpress.com

Немец в трех сетах обыграл во втором круге Хуберта Хуркача (103) из Польши со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 3 минуты. По ходу матча Хуркач подал навылет 16 раз, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из семи. Альтмайер сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге турнира Альтмайер сразится с победителем матча между Теренсом Атманом и Даниилом Медведевым.