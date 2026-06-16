Андрей Рублев, 13-я ракетка мира, не смог пробиться во второй круг травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).

Андрей Рублев globallookpress.com

Россиянин уступил польскому теннисисту Хуберту Хуркачу (103 место в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 8 минут.

В матче Рублёв выполнил пять эйсов, совершил 11 двойных ошибок и реализовал лишь 42% первых подач. Хуркач, в свою очередь, сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти, при этом его первая подача была успешной в 67% случаев.

В следующем раунде турнира Хуберт Хуркач сыграет против немца Даниэля Альтмайера, занимающего 81-ю позицию в мировом рейтинге.